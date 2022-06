Lombardia: Rolfi, '4,7 mln a 45 progetti del turismo rurale'

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – "La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia in termini di produzione e di trasformazione, ma purtroppo non viene ancora riconosciuta come grande terra di turismo enogastronomico. Un gap che vogliamo colmare, con investimenti legati alla promozione dei territori attraverso i nostri prodotti".

Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. La Regione, nell'ambito del programma di sviluppo rurale, ha infatti stanziato 4,7 milioni di euro per finanziare 45 progetti di sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali.

"Punti informativi per i visitatori, segnaletica, aree ricreative nei percorsi rurali. Bisogna offrire ai turisti strutture adeguate che possano consentire di gustare i nostri prodotti rimanendo a contatto con le zone agricole – ha aggiunto l'assessore -.

Sempre più spesso le persone scelgono una meta anche in base a ciò che un territorio può offrire sotto il profilo enogastronomico. La Lombardia ha una prateria davanti in questo ambito e dobbiamo sfruttarla".

Con questo bando, oltre alle infrastrutture su piccola scala, vengono finanziati progetti di sviluppo e commercializzazione di servizi per la valorizzazione del territorio, materiale promozionale, siti web e app per smartphone. "Dobbiamo – ha concluso l'assessore Rolfi – essere al passo coi tempi, utilizzando ogni strumento tecnologico per far conoscere a italiani e stranieri ciò che offrono le nostre valli e la nostra pianura anche per influenzare la scelta della destinazione.

C'è stata ampia adesione da parte dei comuni e delle associazioni. Segno di forte sensibilità territoriale su questo tema".