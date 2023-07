Lombardia: Romani celebra Tortu e lo invita al Pirellone, 'non mollare mai è in dna lombardi'

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – "Forza di volontà, determinazione e talento. Queste le armi che hanno permesso al brianzolo Filippo Tortu di diventare campione italiano sui 200 metri. Nonostante la sub-lussazione alla spalla destra subita nove giorni fa, Filippo ha saputo guardare avanti. Non mollare mai è nel dna dei lombardi, coraggiosi e generosi. E Filippo non ha mollato. A lui le congratulazioni mie personali e dell’intera Assemblea regionale, in attesa di averlo ospite a Palazzo Pirelli". Così il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha commentato la vittoria del velocista lombardo ai Campionati Italiani assoluti di atletica leggera in corso a Molfetta.