Home > Askanews > Lombardia, Romano La Russa: risultato importante per centrodestra Lombardia, Romano La Russa: risultato importante per centrodestra

Milano, 13 feb. (askanews) – “Certamente un’affermazione importante per tutto il centrodestra, in parte prevista, ma che ci riempie di soddisfazione in questo momento per i tanti voti dati a Fontana, oltre forse quello che prevedevamo”. Così Romano La Russa, assessore regionale e vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia dopo le proiezioni delle Regionali in Lombardia, che danno la netta vittoria di Fontana. “Siamo felicissimi, non euforici perché attendiamo il risultato finale, la vicepresidenza certamente andrà a un esponente di FdI. Sarò io? Non spetta a me deciderlo”. “Il centrodestra ha confermato di aver governato bene anche in questi ultimi cinque anni nonostante gli attacchi, abbiamo superato la pandemia, i lombardi ci hanno premiato. L’unico dato importante è la conferma del buon governo del centrodestra” ha concluso.

Milano, 13 feb. (askanews) - "Certamente un'affermazione importante per tutto il centrodestra, in parte prevista, ma che ci riempie di soddisfazione in questo momento per i tanti voti dati a Fontana, oltre forse quello che prevedevamo". Così Romano La Russa, assessore regionale e vice-coordinato...