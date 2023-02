Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Il lavoro al centro, la priorità per la gente che incontro ovunque è il lavoro. Quindi Attilio: liberare tutto lavoro possibile, che la Regione Lombardia liberi vincoli". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo alla doman...

(Adnkronos) – "Il lavoro al centro, la priorità per la gente che incontro ovunque è il lavoro. Quindi Attilio: liberare tutto lavoro possibile, che la Regione Lombardia liberi vincoli". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo alla domanda sulla priorità per i primi 30 giorni della prossima giunta regionale della Lombardia, in chiusura della campagna elettorale a favore di Attilio Fontana.