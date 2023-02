Home > Askanews > Lombardia, Santanché: confermata la fiducia nel governo Meloni Lombardia, Santanché: confermata la fiducia nel governo Meloni

Milano, 13 feb. (askanews) – “Grande soddisfazione per la riconferma di Fontana e per Fratelli d’Italia che è la forza trainante anche in Lombardia, siamo contenti che tutta la coalizione ha dato il massimo e il risultato si vede, questo test ha confermato la fiducia nel governo di Giorgia Meloni”. Lo ha detto Daniela Santanché, coordinatrice regionale di Fdi e ministra del Turismo, al suo arrivo al palazzo Pirelli a Milano, commentando i dati delle Regionali. E riguardo la Giunta e la vicepresidenza della Regione Lombardia ha aggiunto: “Non ci siamo ancora occupati di chi farà cosa, naturalmente è evidente che gli equilibri cambieranno nel rispetto della coalizione perché vince sempre la squadra. E la squadra di ‘destracentro’ ha dimostrato di essere molto forte, sono sicura che con gli alleati troveremo una composizione di giunta che abbia al centro le competenze, qualificata”.

