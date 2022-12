Lombardia: Sertori, 'con 14,2 mln finanziamo sviluppo valli Prealpine'

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - E' stato firmato, in Regione Lombardia, il decreto regionale che approva la graduatoria relativa alla manifestazione d'interessi per la presentazione di strategie per lo sviluppo delle valli Prealpine. La misura, nata su proposta dell'assessore a Enti loc...

(Adnkronos) – E' stato firmato, in Regione Lombardia, il decreto regionale che approva la graduatoria relativa alla manifestazione d'interessi per la presentazione di strategie per lo sviluppo delle valli Prealpine. La misura, nata su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori, è finalizzata alla costruzione di strategie per favorire la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile della montagna. Il provvedimento punta, inoltre, ad agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani con politiche volte a contrastare isolamento e spopolamento.

Gli interventi devono essere orientati al miglioramento, al potenziamento, alla valorizzazione e alla messa a sistema della dotazione di beni e di servizi pubblici a favore delle comunità locali, attraverso azioni sinergiche che abbiano come linee guida i principi di sostenibilità e resilienza. A disposizione una dotazione economica complessiva di oltre 14 milioni di euro. Cinque le 'Strategie' finanziate integralmente: 'Valle Brembana Green', capofila la Comunità montana Valle Brembana, per 2.470.638,75 euro; 'Triangolo Lariano Greenways', capofila la Comunità montana Triangolo Lariano, per 2.783.805,41 euro; 'Valle Imagna: rigenerare per rigenerarsi', tra tradizione e natura, capofila la Comunità montana Valle Imagna, per 2.563.422,78 euro; 'Valle Seriana attrattiva e sostenibile', capofila la Comunità montana Valle Seriana, per 2.979.756,22 euro, 'Valli attive – Natura, Cultura, Escursionismo in rete fra lago d'Iseo, Monte Guglielmo e Valle Trompia', capofila la Comunità montana Sebino Bresciano, 2.452.029,72 euro.

Finanziata solo parzialmente, per esaurimento delle risorse disponibili, la 'Strategia Valli del Verbano 20 – 30, capofila la Comunità montana Valli del Verbano, che, a fronte di un contributo ammissibile di 2.348.264,99 euro, potrà usufruire di un finanziamento di 1.018.347,12 euro.

"Un ottimo risultato -commenta l'assessore Sertori-. Parte delle risorse di questa misura sono andate, in particolare, a sostenere progetti per l'efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzati anche alla realizzazione di comunità energetiche.

Grazie al finanziamento regionale è, inoltre, prevista la realizzazione di interventi legati alla digitalizzazione e al potenziamento della comunicazione digitale, alla creazione di infrastrutture di servizi culturali, alla mobilità a basso impatto ambientale (reti ciclabili e sentieristiche di scala territoriale), alla realizzazione di spazi attrezzati, allo sviluppo e al sostegno delle filiere per i prodotti agroalimentari e dei mercati locali, nonché di interventi per la valorizzazione dei rifugi lombardi di pubblica proprietà.

Un concreto segnale di aiuto e sostegno allo sviluppo degli ambiti prealpini -conclude Sertori- utile a invertire il trend dello spopolamento; vogliamo che si resti a vivere in montagna e che la montagna possa diventare sempre più attrattiva per le nuove generazioni".