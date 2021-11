Lombardia, terza dose in farmacia dal 10 novembre: chi ne ha diritto e come prenotare

Lombardia, terza dose in farmacia dal 10 novembre: ecco chi ne ha diritto e come prenotare senza passare per la piattaforma gestita da Poste Italiane

Al via dal 10 novembre in Lombardia la somministrazione della terza dose in farmacia con Pfizer: su chi ne abbia diritto e su come prenotare ci sono indicazioni precise fornite da Federfarma ed istituzioni. In tutto saranno 365 i presidi che hanno confermato la disponibilità e sono abilitati per formazione del personale e caratteristiche logistiche.

Lombardia, terza dose in farmacia: si partirà il 10 novembre con Pfizer

Lo start avverrà con la categoria degli over 60 e con gli operatori sanitari: a loro toccherà la cosiddetta iniezione “booster”, ovviamente a patto che siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima dose ricevuta. Il vaccino inoculato sarà il Comirnaty di Pfizer e lo sarà indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. E per le prenotazioni?

Come prenotare la terza dose in farmacia nella regione Lombardia

Non ci sarà bisogno della registrazione con la piattaforma regionale gestita da Poste Italiane, basterà contattare la farmacia aderente più vicina.

Dalla somministrazione scatterà l’attribuzione del Green Pass valido 12 mesi. L’elenco delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale è consultabile sul sito farmacia-aperta.eu e sulla app di Federfarma LombardiaFarmacia Aperta. Inoltre sarà pubblicato dalle Ats online.

La Federfarma della Lombardia: “Per la terza dose in farmacia scendiamo in campo noi”

Ha spiegato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia: “Per questa terza fase della campagna anti Covid le farmacie territoriali scendono in campo con l’obiettivo di agevolare l’accesso alla profilassi e incrementare il tasso di copertura vaccinale grazie alla capillarità della loro rete e al rapporto fiduciario che hanno costruito nel tempo con i cittadini”.