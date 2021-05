Lombardia: Terzi, 'finanziati 26 interventi su laghi Iseo, Edine e Moro, investimenti da 9 mln '

Milano, 28 mag.(Adnkronos) – Regione Lombardia ha cofinanziato 26 interventi infrastrutturali sul demanio dei Laghi di Iseo, Endine e Moro stanziando 7.127.955 euro su un totale di 9.036.810 euro, mentre la restante quota di finanziamento è a carico dell’autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e dei Comuni proponenti.

Di questi 26 interventi finanziati dal 2018 a oggi, 17 sono stati completati, 8 sono in corso di realizzazione e uno è in progettazione.

L’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, e il presidente dell’autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, Alessio Rinaldi, hanno effettuato dei sopralluoghi sulle due sponde del Lago d’Iseo: a Sale Marasino (Bs) per visionare il nuovo pontile di attracco in funzione da pochi mesi, e a Lovere (Bg) per visionare i lavori in corso relativi al consolidamento dell’argine presso i giardini Marinai d’Italia: "La visita a Sale Marasino e Lovere -spiega Terzi- è stata l’occasione per fare il punto sui lavori finanziati da Regione Lombardia in tutta l’area gestita dall’autorità di bacino dei Laghi Iseo, Endine e Moro: parliamo di oltre 7,1 milioni di investimenti, a cui si aggiungeranno altre risorse questa estate quando approveremo una delibera per il finanziamento di ulteriori opere.

Abbiamo finanziato interventi sui pontili, riqualificazione dei lungolago, consolidamenti spondali o passerelle pedonali, solo per fare alcuni esempi: opere infrastrutturali finalizzate a potenziare l’attrattività dei nostri laghi e a implementare i servizi e le possibilità offerte a residenti e turisti. Il Sebino ha vissuto negli anni scorsi una stagione di rilancio: ora gli investimenti regionali possono essere una leva per la ripartenza economica. Il nostro impegno prosegue".

"Con grande soddisfazione -aggiunge Rinaldi- presentiamo alcune opere realizzate da autorità di bacino grazie ai fondi erogati da Regione Lombardia per il mantenimento e la valorizzazione del demanio lacuale.

Attraverso un lavoro di squadra che ha visto il Consiglio di amministrazione e la componente tecnica lavorare in stretta collaborazione sono stati realizzati importanti interventi di riqualificazione che hanno coinvolto negli anni tutti e tre i laghi Iseo, Endine e Moro".