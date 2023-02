Lombardia: The good lobby, 'Fontana si attivi per approvare legge su voto a distanza'

Lombardia: The good lobby, 'Fontana si attivi per approvare legge su vot...

Milano, 23 feb.

(Adnkronos) – Un appello al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché si attivi affinché il governo proceda con una legge per il diritto di voto ai fuori sede. E' quello lanciato dagli studenti della rete 'Voto sano da lontano' che si rivolgono al neo-riconfermato governatore.

Durante la campagna elettorale per il rinnovo della giunta lombarda, Fontana aveva raccolto l’invito lanciato dalla Rete che riunisce 12 associazioni e movimenti studenteschi, ad impegnarsi in sede di conferenza Stato-Regioni per premere sul governo per l’approvazione della legge per il voto ai fuori sede; un appello, quello degli attivisti, che arriva a una settimana di distanza dalla tornata elettorale che ha registrato la più bassa affluenza di sempre della storia della nostra Repubblica: il 41,67% in Lombardia e il 37,20% nel Lazio: "Il presidente Fontana, che rappresenta la Regione con più fuori sede in entrata, può avere un ruolo chiave nel far capire al governo l’urgenza di una legge sul voto a distanza -spiega Federico Anghelé, direttore di The good lobby-.

L’astensionismo sta crescendo in modo esponenziale nel nostro Paese; non possiamo permettere che molti giovani lavoratori e studenti, che vorrebbero poter votare, non siano messi nelle condizioni di poterlo fare, come invece avviene nelle altre democrazie occidentali. È il momento di dire basta a questa grave privazione di diritti".

Proprio dalla Lombardia, e di diritto di voto ai fuori sede, si tornerà a parlare da lunedì prossimo, 27 febbraio, con la partenza del tour 'Il voto non è scontato' organizzato da The good lobby, university network e rete Voto sano da lontano, in collaborazione con Will Media.

Il tour toccherà 4 università italiane: l’università degli studi di Milano (lunedì 27 febbraio), il Politecnico di Torino (mercoledì 1° marzo), l’università degli studi di Firenze (lunedì 6 marzo) e l’Alma Mater di Bologna (mercoledì 8 marzo). Il tour si concluderà con una mobilitazione in piazza Santi Apostoli a Roma il 16 marzo.