Lombardia: Tironi, 'piattaforma Siisl frutto collaborazione con ministro Calderone'

Milano, 25 ago. (Adnkronos) – Presentata nel corso di una riunione presieduta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone la piattaforma Siisl, Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa. All'incontro hanno preso parte, in particolare, gli assessori regionali di tutta Italia competenti per materia e l'Inps.

Nel corso dell'evento, l'assessore della Regione Lombardia all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha espresso il suo apprezzamento per l'approccio collaborativo e innovativo adottato nel progetto Siisl; sottolineando inoltre l'importanza di strumenti tecnologici avanzati per il raggiungimento di obiettivi di inclusione più ampi. "La piattaforma Siisl -afferma Tironi- rappresenta un passo avanti significativo nel promuovere l'accesso alla formazione e un'opportunità per i cittadini della Lombardia e non solo. Fornirà strumenti e risorse essenziali per facilitare l'inclusione sociale attraverso l'accesso a informazioni dettagliate sulle opportunità lavorative e i programmi di formazione".

"Una piattaforma -prosegue Tironi- che unisce l'expertise del settore pubblico e privato per affrontare le sfide cruciali nell'ambito dell'inclusione sociale e lavorativa. Siisl si propone di abbattere le barriere informative e di facilitare la comunicazione tra individui, imprese e istituzioni, promuovendo la creazione di un tessuto sociale più coeso e solidale. Ora -conclude l'assessore- al lavoro per rodare questo nuovo sistema informativo, che avrà di sicuro bisogno di una prima fase di assestamento, ma partiamo con il piede giusto".