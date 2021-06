Lombardia: 'Vartweek' inaugura estate Oltrepò pavese con laboratori e spettacoli (2)

(Adnkronos) – Il Comune di Varzi è ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Nel territorio di Varzi, centro nevralgico dell'appennino delle 4 province, risiedono 3.138 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia, ma il comune riveste un ruolo strategico per l'intero territorio dell'Alto Oltrepò Pavese (17mila abitanti circa) in qualità di 'capoluogo economico e culturale' dell'Oltrepò Montano nonché di Ente capofila e di coordinamento della Strategia Nazionale per le Aree interne che, promossa da Regione Lombardia, attua politiche di sviluppo e coesione sociale lungo l'intero ciclo della programmazione comunitaria 2014-2020.

"Questa bella manifestazione -conclude l'assessore Galli- è sorretta dall'idea, da me sostenuta da anni e condivisa sino in fondo, che la cultura sia un eccellente volàno per lo sviluppo economico e sociale del territorio, che è una costruzione sociale. Si configura, infatti, come un investimento nelle attività economiche e produttive e nel capitale sociale, offrendo intelligenti occasioni di crescita e di sviluppo su entrambi i fronti. Con VartWeek, Varzi rivendica, e lo fa con grande senso di responsabilità, la sua vocazione a imporsi quale epicentro e guida delle comunità che insieme costituiscono l'Alto Oltrepò pavese".