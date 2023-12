Lombardia: via libera dell'Aula al bilancio di previsione del Consiglio regionale

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Un bilancio di 60 milioni di euro, in calo di un milione e 200mila euro rispetto all’anno scorso, in linea con il trend in costante diminuzione dal 2013. È stato approvato all’unanimità (63 favorevoli) questa mattina in Aula il bilancio di prev...

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Un bilancio di 60 milioni di euro, in calo di un milione e 200mila euro rispetto all’anno scorso, in linea con il trend in costante diminuzione dal 2013. È stato approvato all’unanimità (63 favorevoli) questa mattina in Aula il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale della Lombardia.

"Il Consiglio regionale inizia la nuova legislatura nel segno contenimento dei costi della politica", spiega il vice presidente del Consiglio, Giacomo Cosentino, (Lombardia Ideale), relatore in Aula del bilancio. Il numero due di Palazzo Pirelli ha ricordato che "i numeri di questo bilancio confermano lo sforzo del Consiglio verso il contenimento delle spese, senza riduzione delle funzioni, confermandosi il parlamento regionale dal costo pro capite più basso d’Italia, con un costo di 2,46 euro per ogni lombardo, meno di tre caffè all’anno".

Nel suo intervento, Cosentino ha sottolineato come grande attenzione sia stata mantenuta nella ricerca di un ulteriore contenimento dei costi che ha consentito di stanziare 445 mila euro sul 2024 e 560 mila euro rispettivamente sul 2025 e 2026 per tirocini formativi e borse di studio, finanziati con i risparmi di gestione del Consiglio regionale. Tra le spese segnaliamo i patrocini (500mila euro) e l’organizzazione di eventi, convegni e seminari (730mila euro), "utili a fare della sede dell’istituzione regionale un autentico punto di riferimento per la società lombarda. È un bilancio che risponde alla necessità di costruire un Consiglio sempre più aperto, sempre più trasparente, sempre più vicino ai cittadini e alle associazioni, sempre più disposto a rispondere alle istanze che arrivano dai territori".

Alla luce del successo delle iniziative legate alla legge per la montagna finalizzate a valorizzare la presenza di giovani e famiglie nei rifugi alpini, le risorse a bilancio destinate all’attuazione della legge sono state raddoppiate (60mila euro).

Il Consiglio regionale della Lombardia si segnala come il più virtuoso d’Italia non solo per il costo pro-capite, ma anche per la tempistica: è infatti la prima Assemblea parlamentare regionale d’Italia ad approvare il proprio bilancio. E si segnala anche come esempio e riferimento per la sua trasparenza: i provvedimenti, tutti gli atti di Ufficio di presidenza e segreteria generale, tutti gli impegni di spesa, entrate e uscite del bilancio regionale, sono online in tempo reale.

Nel corso del dibattito, l’Aula ha approvato due ordini del giorno presentati da Pietro Bussolati (Pd). Con il primo si intende attivare forme di collaborazione con Ali Lombardia (Autonomie Locali Italiane) in merito ad attività di formazione e coordinamento su finanziamenti e bandi statali ed europei, mentre il secondo documento propone di aggiornare le politiche di welfare aziendale e implementare programmi di formazione e sviluppo. Approvato anche un ordine del giorno proposto da Lisa Noja (Azione-Italia Viva) per stanziare fondi pe rpromuovere l’accessibilità (interpretariato Lis) dei lavori del Consiglio, delle commissioni e degli eventi con l’obiettivo di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.