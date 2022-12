Lombardia: Violi (M5s), 'soddisfatti lavoro con coalizione, raggiunto accordo su temi'**

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti del lavoro che oggi arriva a conclusione. Le forze politiche all’interno della coalizione hanno riconosciuto l’importanza dei temi e delle proposte del Movimento Cinquestelle, In particolare le urgenze legate alla sanità, le es...

Milano, 14 dic.

(Adnkronos) – "Siamo soddisfatti del lavoro che oggi arriva a conclusione. Le forze politiche all’interno della coalizione hanno riconosciuto l’importanza dei temi e delle proposte del Movimento Cinquestelle, In particolare le urgenze legate alla sanità, le esigenze ambientali e di sviluppo sostenibile, la necessità di investimenti infrastrutturali utili, il sostegno alle imprese in materia di transazione digitale e sicurezza sul lavoro e la necessità di pianificazione in materia di agricoltura". Così Dario Violi, coordinatore del M5s Lombardia, commenta l'accordo raggiunto con la coalizione che sostiene Pierfrancesco Majorino nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali.

"La sintesi -spiega Violi- è un documento che rispecchia i nostri valori e ci auguriamo possa rappresentare un punto di svolta per i lombardi e per la Lombardia. Il nostro giudizio su questo percorso è positivo e riteniamo giusto condividerlo con i nostri iscritti, che consulteremo a stretto giro. Con l’auspicio che anche loro possano accogliere con soddisfazione il cammino costruito insieme a Giuseppe Conte con un unico grande obiettivo: consegnare nelle mani dei cittadini lombardi una vera, concreta e solida opportunità di cambiamento".