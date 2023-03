L'Oms: Covid quest'anno può diventare minaccia simile a influenza

Roma, 17 mar. (askanews) -La pandemia di Covid-19 potrebbe stabilizzarsi quest’anno fino a rappresentare una minaccia simile all’influenza, ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Penso che stiamo arrivando al punto in cui possiamo guardare al Covid-19 nello stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale – ha detto il direttore delle emergenze dell’Oms Michael Ryan in una conferenza stampa – una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere, ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società”, e “credo che questo accadrà quest’anno” ha aggiunto.