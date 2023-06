L'Oms mette in guardia: il Covid-19 non è scomparso in Europa

Copenhagen, 27 giu. (askanews) – L’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia contro un eccessivo autocompiacimento nei confronti del Covid-19, affermando che è ancora responsabile di quasi 1.000 morti a settimana nella regione. “Anche se potrebbe non essere un’emergenza sanitaria pubblica globale, tuttavia, il Covid-19 non è scomparso”, ha detto in conferenza stampa il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge. “Le stime hanno mostrato che una persona su 30, o circa 36 milioni, nella regione hanno sperimentato il cosiddetto “Long Covid” negli ultimi tre anni.