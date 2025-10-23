L'Oms: nessuna riduzione della fame a Gaza dopo la tregua

Ginevra (Svizzera) 23 ott. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che ci sono stati pochi miglioramenti nella quantità di aiuti diretti a Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, e nessuna riduzione osservabile della fame. “La situazione rimane catastrofica perché ciò che entra non è sufficiente”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa online dalla sede centrale dell’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite a Ginevra.

Mentre l’accordo mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede l’ingresso di 600 camion al giorno, Tedros ha spiegato che attualmente ne entrano solo “tra i 200 e i 300” al giorno.