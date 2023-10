Londra, 100mila manifestanti pro-Palestina in piazza per dire stop alla guerra

Londra, 21 ott. (askanews) – Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Londra per chiedere la fine della guerra a Gaza. La momento sono oltre 4.300 i palestinesi che sono stati uccisi nella striscia di Gaza dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, scoppiata in seguito alla brutale aggressione terroristica dei miliziani contro gli israeliani il 7 ottobre 2023.

La marcia pro-Palestina – riportano i media britannici – è partita da Marble Arch per poi puntare verso Whitehall e concludersi a Parliament Square.

La Polizia metropolitana di Londra ha stimato che fino a 100mila persone si sono unite alla protesta alle 14 ora locale (le 15 italiane), incrementando la precedente stima di 70mila persone.