Londra, a fuoco ambulanze comunità ebraica, la condanna di Starmer

Roma, 23 mar. (askanews) – Quattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione della comunità ebraica sono state date alle fiamme durante la notte a Golders Green, nel Nord di Londra. La polizia ha fatto sapere che sta indagando sul sospetto incendio doloso come crimine d’odio antisemita.Sul posto sono intervenute sei autopompe e 40 vigili del fuoco che hanno riferito di diverse bombole a bordo dei veicoli che sono esplose e hanno fatto andare in frantumi le finestre di un palazzo adiacente. Non si sono registrati feriti.Il primo ministro Keir Starmer, durante una visita a una scuola elementare di Londra ha condannato l’attacco: “Si tratta di un orribile attacco antisemita e, naturalmente, i miei pensieri, credo che tutti i nostri pensieri, sono rivolti a coloro che erano nelle vicinanze, ai residenti che sono comprensibilmente molto preoccupati, a una comunità ebraica in tutto il Paese profondamente preoccupata. Ho già contattato i leader della comunità questa mattina e continuerò a farlo durante il giorno. Ma l’antisemitismo non ha posto nella nostra società ed è davvero importante che restiamo tutti uniti in un momento come questo” ha detto.Le ambulanze appartenevano a un’organizzazione di volontariato che interviene nelle emergenze mediche.Gli attacchi contro persone e obiettivi ebraici sono aumentati in tutto il mondo dall’ottobre 2023, dopo gli attacchi di Hamas in Israele che hanno scatenato la guerra a Gaza. Mark Gardner, amministratore delegato del Community Security Trust, che fornisce consulenza sulla sicurezza a circa 290mila ebrei stimati in Gran Bretagna, ha detto che gli incendi hanno un “parallelismo con simili recenti attacchi incendiari anti-ebraici a Liegi, Rotterdam e Amsterdam”.