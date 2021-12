Nel Regno Unito, alcuni uomini hanno accoltellato e ferito due adolescenti e un giovane uomo di 21 anni a Wealdstone High Street, a Londra.

Londra, aggressione a Wealdstone High Street: testimonianze sull’accoltellamento

Nella serata di martedì 30 novembre, intorno alle ore 19:00, due adolescenti di 14 e 16 anni e un giovane uomo di 21 anni sono stati aggrediti e feriti da alcuni uomini, in Wealdstone High Street, nel nord ovest di Londra.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti in prossimità della scena del crimine, le vittime sarebbero state assalite in quello che sembrava essere un “attacco terroristico”. Dopo l’accoltellamento, inoltre, i testimoni hanno raccontato di aver visto degli “uomini adulti scappare” frettolosamente dal luogo della tragedia.

Londra, aggressione a Wealdstone High Street: due adolescenti feriti e un 21enne in condizioni gravi

In seguito all’aggressione, le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono stati contattati e si sono rapidamente recati sul posto. Nel momento in cui gli agenti della polizia metropolitana e i paramedici del London Ambulance Servicehanno raggiunto Wealdstone High Streen, hanno rivenuto i due adolescenti di 14 e 15 anni sofferenti per le ferite da arma da taglio riportate dopo l’aggressione e un ragazzo di 21 anni le cui condizioni sono immediatamente apparse estremamente critiche.

Al momento, il 21enne è stato trasferito in un ospedale di West London, presso il quale sta lottando tra la vita e la morte.

Londra, aggressione a Wealdstone High Street: la dichiarazione della polizia

In merito all’accaduto, la polizia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che riporta le seguenti informazioni: “La polizia è stata chiamata a Wealdstone High Street alle 19:01 di martedì 30 novembre dopo aver ricevuto la segnalazione di un accoltellamento in corso.

Gli agenti hanno collaborato con i paramedici del London Ambulance Service e hanno trovato due maschi, di 14 e 16 anni, con ferite da taglio. I ragazzi sono stati portati in un ospedale della zona ovest di Londra e le loro ferite sono state considerate non pericolose per la vita. Una terza vittima, un uomo di 21 anni, è stata trovata poco tempo dopo, nei pressi della stazione di Harrow e Wealdstone. Anche lui è stato accoltellato ed è stato portato in un ospedale della zona ovest di Londra dove rimane in pericolo di vita”.

La polizia, infine, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta e di aver iniziato a indagare al fine di scoprire le identità degli artefici di un simile, atroce gesto.