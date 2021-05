Londra, il laburista Khan rieletto sindaco con il 55,2% dei voti. Le previsioni su un voto "bulgaro" saltate per i guai interni del partito

Londra, il candidato laburista Sadiq Khan è stato di fatto rieletto sindaco con il 55,2% dei voti, una rielezione confermata la sua, ma in tono “minore” rispetto ad alcuni sondaggi che davano Khan vincente bis già al primo turno. A dare il responso sulla rielezione di Khan con numeri meno “bulgari” della precedente le proiezioni della Bbc e un messaggio che lo stesso Khan ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, eccolo mentre si rivolge idealmente a Londra: “Sarà l’onore della mia vita servirti per altri tre anni.

Nel corso del mio secondo mandato, non lascerò nulla di intentato per rimettere in piedi la nostra città”.

Londra, il laburista Khan rieletto sindaco on il 55,2% dei voti, il grazie sulla pagina Facebook

Poi lo slogan mainstream della campagna a chiosare: “Un futuro più luminoso è possibile e lo consegneremo insieme. Grazie a tutti”. Il rieletto primo cittadino londinese di origini pachistane non passa dunque al primo turno e a suo carico di registra una sorta di arretramento dei consensi rispetto alla trionfale prima elezione del 2015.

Il dato tecnico è che i laburisti, più che Khan, hanno perso qualcosina: nell’assemblea della capitale hanno un seggio di meno mentre Conservatori, Verdi e Liberal democratici ne hanno guadagnato uno. In buona sostanza, secondo gli analisti, Khan ha in un certo senso pagato lo scotto alla bufera che sta attraversando il Labour, con il leader Keir Starmer “sotto tiro” dopo aver scaricato la sua vice Angela Rayner.

Londra, il laburista Khan rieletto sindaco on il 55,2% dei voti, testa a testa con il tory Bailey

E secondo quest’ottica più di ampio respiro Khan è dovuto andare al ballottaggio contro il tory di origine caraibica Shaun Bailey. Quest’ultimo infatti ha superato ogni aspettativa in quanto a risultati e ha costretto Khan per un po’ a “fare la lepre”. I due sono stati appaiati in sede di scrutinio per un po’. E Khan ha prevalso poi con buon margine solo con il sistema britannico dello spoglio delle seconde preferenze degli elettori dei candidati eliminati al primo conteggio.

Londra, il laburista Khan rieletto sindaco on il 55,2% dei voti: cosa chiedono i suoi elettori per Londra

E il primo messaggio social che una elettrice ha voluto dare al neo sindaco al neo sindaco della metropoli britannica dà la cifra della situazione sociale di Londra in questo periodo: “Per favore, rendi Londra un posto sicuro dove le donne possano camminare per strada e sentirsi al sicuro. Attento ai meno fortunati e ferma il crimine. Crea posti sicuri per i bambini in cui poter giocare e workshop gratuiti per i bambini più grandi per attuare scambi culturali. Apri più posti gratuiti per i ragazzi per fare sport ed imparare arti e mestieri. Aiuta i senzatetto e rendi Londra accessibile, orgogliosa e più sicura, con più polizia per strada e più aiuti per le giovani generazioni”.