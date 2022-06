Londra, l’aeroporto di Heathrow piomba nel caos: migliaia di bagagli non consegnati

L'aeroporto di Heathrow ogni anno è meta di migliaia e migliaia di passeggeri. Un problema tecnico è stato però la causa di un cumulo di bagagli.

L’aeroporto londinese di Heathrow si è ritrovato in queste ultime ore ad affrontare un problema non da poco. Un guasto avvenuto nella sera di venerdì 17 giugno è stato infatti la causa dell’accumularsi di un enorme quantitativo di bagagli che non sono stati consegnati ai loro legittimi proprietari.

Un disagio non da poco per le molte persone che sono state costrette a partire senza i bagagli al loro seguito.

Londra, l’aeroporto Heathrow piomba nel caos: migliaia di persone senza i loro bagagli

L’immagine della montagna di bagagli, trolley ecc. è stata ampiamente documentata e condivisa sui social tanto da diventare nel giro di poco tempo virale: “Se avete perso i vostri bagagli, probabilmente sono a Heathrow”, è solo uno dei tanti commenti. Tra questi ci sarebbe addirittura chi avrebbe riconosciuto le proprie valige dalle immagini diffuse in rete.

Il guasto è stato risolto

Nel frattempo le autorità hanno fatto sapere che il problema è stato risolto.

Ciononostante la pila di bagagli da consegnare rimane. Non è chiaro a questo punto quanto tempo passerà prima che le valige vengano recapitate ai proprietari, un problema non indifferente per il quale non si è esclude possa essere corrisposto un indennizzo.