Londra, prove notturne della processione per l'incoronazione di Carlo

Roma, 3 mag. (askanews) – Prove notturne a Londra a pochi giorni dall’incoronazione di Carlo III. Si simula la processione ufficiale che seguirà il tragitto tra Buckingham Palace e l’Abbazia di Westminster, con le truppe schierate, la carrozza trainata dai cavalli bianchi e scorata con tutto il corteo reale fino a destinazione.

C’è grande attesa per l’evento, è esplosa una vera “mania” per tutto ciò che riguarda i reali britannici; sono centinaia i turisti in arrivo da tutto il mondo per seguire dal vivo la cerimonia.

Secondo Visit Britain, che si occupa della promozione del turismo nel Paese, la spinta dell’incoronazione alla forza di attrazione del Regno Unito è al di là di ogni misura e sono aumentate le prenotazioni di voli verso Londra da tutta Europa per questo weekend.