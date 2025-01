Londra ricorda Marianne Faithfull, regina della Swinging London

Londra, 31 gen. (askanews) – Con la morte di Marianne Faithfull scompare uno dei volti della Swinging London, la Londra anni Sessanta capitale mondiale della moda e della musica.

“All’epoca era una pioniera, insieme a Mick Jagger e agli Stones – ricorda un londinese di Chelsea mentre passeggia per King’s Road, strada simbolo dell’epoca – E sì, ha fatto parte della nostra giovinezza, e siamo molto dispiaciuti per la sua morte”.

La cantante e attrice, scomparsa a 78 anni, è stata protagonista di una tempestosa relazione col cantante dei Rolling Stones. Fu proprio il loro manager a scoprirla e uno dei suoi più grandi successi “As tear go by”, è stato scritto da Jagger e Keith Richards.

. “È stata una parte così importante della mia vita per così tanto tempo – ha scritto il cantante dei Rolling Stones pubblicando alcuni scatti di loro da giovani – Era una meravigliosa amica, una splendida cantante e una grande attrice. La ricorderò sempre”.

E c’è un’altra foto divenuta famosissimo che li ritrae insieme. Sono su un divano, Jagger immusonito, mentre lei è persa in una conversazione con Alain Delon, con cui girò il film “Nuda sotto la pelle”.

“Alcuni ricordi degli anni Sessanta sono meravigliosi, altri orribili”, diceva in una intervista nel 2014, precisando: “Non dirò quali, sono i miei ricordi, non sono per il pubblico”.