Londra, sostenitori di Assange manifestano a Downing Street

Londra, 22 feb. (askanews) – Stella Assange, moglie di Julian Assange, e i suoi sostenitori hanno protestato davanti al numero 10 di Downing Street a Londra per chiedere il suo rilascio. L’Alta Corte britannica ha ascoltato un’ultima richiesta da parte del fondatore di WikiLeaks che si trova in carcere di fare appello contro la sua estradizione negli Stati Uniti dove deve affrontare le accuse di spionaggio. Washington ha incriminato Assange più volte tra il 2018 e il 2020 per la pubblicazione da parte di WikiLeaks di centinaia di migliaia di file segreti militari e diplomatici sulle guerre guidate dagli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan.