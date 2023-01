Quattro feriti di cui uno è grave.

Questo è il bilancio di una sparatoria avvenuta a Londra non molto distante dalla stazione di Euston. Tra le persone c’è anche una bambina di sette anni. Le altre tre sono delle donne di età rispettiva di 54,48 e 41 anni.

Three women and a girl injured in #Euston drive-by shooting. @Storypicagency pic.twitter.com/91tAbEPlYI

— Jamie Lashmar (@jamie_lashmar) January 14, 2023