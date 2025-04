Londra, truffatore arrestato da Batman e Robin (ma è la polizia)

Londra, 12 apr. (askanews) – Arrestato su Westminster Bridge da…Batman e Robin, con un’azione a sorpresa, proprio come a Gotham City: è successo a uno degli scommettitori clandestini che cercano di truffare i turisti sul celebre ponte a Londra. Ma i supereroi erano in realtà agenti della Metropolitan Police travestiti. “Sapevo che per catturarli avremmo dovuto pensare fuori dagli schemi e mi sono ricordato di avere dei costumi di Batman e Robin che potevano essere utili”, ha poi spiegato l’ispettore Darren Watson, alias Batman. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione e le immagini sono state diffuse dalla polizia assieme ad alcune foto.