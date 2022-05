Lonfernini (San Marino): abbiamo struttura economica solida

Roma, 11 mag. (askanews) – “Gli italiani, ma non solo, scelgono San Marino perché evidentemente abbiamo struttura economica solida che trasmette

fiducia e che, soprattutto per i cittadini delle regioni confinanti, ha sempre rappresentato una opportunità interessante da cogliere”.

Lo ha detto Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro della Repubblica di San Marino, intervenendo a Largo Chigi, il format TV di The Watcher Post condotto dal direttore Piero Tatafiore. “Siamo in grado di generare e mantenere delle tutele verso i lavoratori che applichiamo indistintamente sia per chi abita a San Marino, sia per chi viene da fuori.

Tra l’altro, oltre le tutele occupazionali e le sicurezze nel caso di perdita del lavoro, probabilmente garantiamo anche un reddito superiore ai territori vicini. Nonostante la pandemia prima e la guerra Russo-Ucraina adesso, il nostro sistema economico riesce a mantenere inalterate le tutele nei confronti dei lavoratori tanto che il tasso di disoccupazione nel Paese è sceso al 3%. Inoltre,

ancora oggi, continuiamo a garantire un livello occupazione per

transfrontalieri per un numero pari a 7mila persone”.