Long Covid, Bassetti: "Ormai è moda, tante diagnosi errate"

Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() – "Nelle ultime settimane mi è capitato di curare e seguire persone erroneamente etichettate come 'long Covid' e 'post-Covid', che nella realtà avevano altri problemi di salute, non adeguatamente diagnosticati: infezioni fungine polmonari, polmoniti batteriche da Legionella e pneumococco, forme di malattie neurologiche demielinizzanti, neuriti post-erpetiche, ecc.

Ormai il long Covid è diventato, in molti casi, un diagnosi empirica, quasi una moda, quando non si capisce cosa abbia il paziente e non si voglia o non si possa approfondire la diagnostica e il ragionamento clinico". Lo afferma, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infetti del policlinico San Martino di Genova, invitando a fare "attenzione alle diagnosi errate di long Covid".

"Noi al San Martino siamo stati tra i primissimi, insieme ai colleghi pneumologi, cardiologi, neurologi, psichiatri a occuparci di questo tema – prosegue – e continuiamo a seguire e a visitare moltissime persone, ma ci siano accorti che, grazie alle vaccinazioni, i quadri sono molto più rari e soprattutto meno gravi.

A proposito di vaccini, ora che arriverà quello aggiornato su Omicron 1 – chiosa – occorre fare il richiamo entro ottobre".