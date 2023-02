Sono sette i sintomi del long Covid che possono continuare a manifestarsi anche dopo un anno dal contagio.

Lo hanno scoperto i ricercatori dell’Università del Missouri dopo aver esaminato migliaia di cartelle cliniche.

Long Covid, i sette sintomi che durano oltre un anno dal contagio

Un nuovo studio realizzato dai ricercatori dell’Università del Missouri ha fatto una scoperta inaspettata sul long Covid. Secondo quanto scoperto dagli esperti, chi è stato contagiato dal coronavirus e soffre degli effetti a lunga durata della malattia può sviluppare solo sette sintomi che possono persistere fino a un anno dopo l’infezione.

Si tratta di sintomi specifici che sono stati così riassunti: battito cardiaco accelerato, perdita di capelli, affaticamento, dolore toracico, mancanza di respiro, dolori articolari e obesità.

La scoperta è scaturita a seguito dell’analisi delle cartelle cliniche elettroniche che contenevano informazioni anonime stilate per scopi di ricerca medica. In totale, sono stati analizzati i dati di 52.461 pazienti in 122 strutture sanitarie negli Stati Uniti. In questo modo, i ricercatori hanno isolato i primi 47 sintomi più comuni del long Covid che sono affni anche ad altre infezioni che colpiscono le vie respiratorie.

In particolare, si tratta di sintomi riscontrati anche in altre persone che afferiscono a tre diversi sottogruppi:

Persone con diagnosi di COVID-19 ma che non hanno infezioni respiratorie virali comuni come l’influenza o la polmonite

Individui con infezioni respiratorie virali comuni ma non hanno COVID-19

Persone che non hanno COVID-19 o altre comuni infezioni respiratorie virali.

Le conseguenze su sistema immunitario e cervello

“Nonostante un numero schiacciante di lunghi sintomi Covid precedentemente riportati da altri studi, abbiamo trovato solo alcuni sintomi specificamente correlati a un’infezione da SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19”, ha spiegato il direttore del MU Institute for Data Science and Informatics, Chi-Ren Shyu.

“Prima di esaminare i dati, pensavo che avremmo trovato un’ampia quantità di sintomi specificamente associati al long Covid, ma non era così”.

Shyu, inoltre, ha precisato: “Ora, i ricercatori saranno in grado di capire meglio come SARS-CoV-2 può mutare o evolversi creando nuove connessioni di cui forse non sapevamo prima. Andando avanti possiamo utilizzare le cartelle cliniche elettroniche per rilevare rapidamente sottogruppi di pazienti che potrebbero avere queste condizioni di salute a lungo termine”.

In merito allo studio, il docente di neurologia presso la MU School of Medicine e coautore della ricerca Adnan Qureshiha sottolineato che i risultati ottenuti potrebbero consentire ai ricercatori di esaminare anche altri aspetti del Covid come l’impatto del virus sul sistema immunitario o sul cervello.

“I sopravvissuti hanno ancora sintomi che a volte sono invalidanti e impediscono loro di tornare al lavoro o alle attività della loro vita quotidiana”, ha detto Qureshi. “Questo non perché l’infezione da Covid-19 sia ancora attiva, ma perché ha causato conseguenze a lungo termine, o sequele, sotto forma di una sindrome post-Covid che potrebbe persistere per mesi o addirittura anni. La nostra ricerca è stata in grado di identificare sequele a lungo termine che sono distintive di Covid-19 e separare la sindrome post-Covid da altre sindromi post-virali”.