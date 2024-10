Il Long Covid può durare fino a tre anni sui bambini e ragazzi con conseguenze sulla vita scolastica e sulle attività quotidiane. A rivelarlo è lo studio, pubblicato su eClinical Medicine, condotto su circa 1.300 pazienti di 0-18 anni, seguiti presso l’Ambulatorio del Post-Covid pediatrico del Policlinico Gemelli. Ecco cosa è stato scoperto.

Il Long Covid nei bambini e ragazzi

Il tempo necessario per riprendersi dalla infezione da SARS-CoV-2, cioè dalla malattia comunemente chiamata COVID-19, è differente da persona a persona: la maggior parte recupera completamente entro due mesi, ma nel caso di bambini e ragazzi i sintomi possono durare fino a tre anni. In questo caso si parla di Long Covid, termine inglese che viene utilizzato per indicare l’insieme dei disturbi e manifestazioni cliniche che permangono dopo l’infezione.

La ricerca si è focalizzata sui casi di Long Covid pediatrico comparsi dopo la prima infezione fino a trentasei mesi successivi. Ecco gli ulteriori obiettivi del lavoro effettuato:

“Descrivere le caratteristiche del Long Covid nei pazienti in età pediatrica, di valutare la presenza di fattori in grado di predire il rischio di sviluppare Long Covid e di valutare il ruolo del vaccino nel prevenire il Long Covid, il rischio di reinfezioni o la comparsa di malattie autoimmuni”.

Danilo Buonsenso, corresponding author, docente di Pediatria all’Università Cattolica e dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria della Fondazione Policlinico Gemelli, ha dichiarato che da questa nuova ricerca emerge che, sebbene la maggior parte dei pazienti guarisca dal Covid-19, alcuni continuano a presentare sintomi ascrivibili al Long Covid, fino a 3 anni di distanza dall’infezione iniziale.

I risultati dello studio

Molti dei pazienti seguiti per 3 anni dopo l’infezione iniziale non sono riusciti a riprendere la routine di tutti i giorni, con conseguenze negative sulla capacità di frequentare regolarmente la scuola o di svolgere le classiche attività extra-scolastiche, a causa dei sintomi debilitanti riportati.

Inoltre, il dott. Buonsenso, ha dichiarato:

“Va detto che, anche se raro, è possibile sviluppare il Long Covid anche a seguito di una reinfezione. Inoltre, i bambini con Long Covid sono a maggior rischio di presentare infezioni sintomatiche”.

Il potere del vaccino contro i sintomi del Long Covid

Gli esperti hanno sottolineato che una protezione come il vaccino, seguendo il numero di dosi raccomandate, può essere determinante per evitare i sintomi da Long Covid.