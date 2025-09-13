Longevità in Giappone: il numero di centenari continua a crescere

Il Giappone continua a sorprendere il mondo con i suoi numeri straordinari riguardo la longevità. Per il 55° anno consecutivo, il Paese ha registrato un aumento considerevole di centenari, raggiungendo un totale di 99.763 individui. Questo dato è stato ufficializzato dal ministero della Salute nipponico, che ha comunicato le statistiche in occasione della festività nazionale dedicata alla Terza età, celebrata lunedì.

Di questi centenari, quasi il 90% sono donne, evidenziando una tendenza che merita attenzione e analisi approfondita.

Un incremento record di ultracentenari

Nel 2024, il Giappone si prepara a festeggiare 4.644 nuovi ultracentenari, un dato che conferma l’andamento positivo della longevità nel Paese. L’individuo più anziano del Giappone ha ben 114 anni, mentre il più anziano uomo ha raggiunto l’età di 111 anni. Questi numeri non solo sorprendono, ma pongono anche interrogativi sui fattori che contribuiscono a tale longevità.

La salute dei cittadini giapponesi è indubbiamente influenzata dalla qualità della loro alimentazione. Uno stile di vita sano, caratterizzato da una dieta bilanciata e da un’attività fisica regolare, ha portato a una significativa riduzione dell’obesità e delle malattie cardiache. Anche il tasso di incidenza di forme comuni di cancro, come quelli al seno e alla prostata, è in calo, contribuendo a un aumento della vita media.

Le sfide della longevità

Tuttavia, la crescente longevità ha portato con sé anche sfide significative. La popolazione anziana genera una crisi sociale che richiede attenzione. Le strutture sanitarie e i servizi sociali devono affrontare un aumento dei costi legati all’assistenza degli anziani, mentre la forza lavoro attiva è in diminuzione. Questo crea una pressione insostenibile sul sistema previdenziale e sanitario giapponese.

Le autorità locali e nazionali sono chiamate a trovare soluzioni innovative per supportare questo segmento della popolazione, che continua a crescere. Ciò include l’implementazione di politiche sanitarie più efficaci e la promozione di stili di vita sani fin dalla giovane età, per garantire una vita lunga e sana, ma anche sostenibile.

Conclusione: un modello da seguire?

Il Giappone rappresenta un modello straordinario di longevità e salute, ma le sfide che emergono da questo fenomeno non possono essere ignorate. Con un attento bilanciamento tra promozione della salute e gestione delle risorse, il Paese può continuare a godere di una popolazione longeva senza compromettere il benessere generale della società. La situazione attuale invita a riflettere su come il mondo possa imparare da queste esperienze per affrontare le proprie sfide legate all’invecchiamento della popolazione.