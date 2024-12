Longevità, Possemato a presentazione libro Della Morte Canosci

Roma, 13 dic. – Casa di Cura Santa Famiglia e Impresa per la Vita Onlus hanno presentato il libro “La strada contro il tempo” di David Della Morte Canosci, uno dei massimi esperti al mondo di longevità: un viaggio tra nutrizione, attività fisica, psicologia e molto altro, per imparare a vivere a lungo e in salute.

“Siamo onorati di ospitare la presentazione del libro del Prof. Della Morte Canosci perché condividiamo l’importanza di promuovere ed educare alla salute e alla prevenzione, con un approccio olistico di adozione dei sani stili di vita che vengono in nostro aiuto: vorrei,quindi, aggiungere al nostro slogan “nasci con noi, camminiamo insieme” l’importanza di imparare a vivere bene, a lungo, e in salute”, ha dichiarato Donatella Possemato, titolare di Casa di Cura Santa Famiglia e presidente di Impresa per la Vita.