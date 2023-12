L'Onu: il mondo sembra "stordito" davanti alla guerra in Ucraina

Roma, 19 dic. (askanews) – “L’attenzione del mondo sembra affievolita dalle molteplici crisi che dobbiamo affrontare”, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, parlando al Consiglio per i Diritti Umani di Ginevra. Turk ha detto che il suo ufficio ha raccolto prove di “gravi violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda i diritti umani e i crimini di guerra” da parte delle forze russe in Ucraina. “Temo che un conflitto prolungato e radicato abbia un impatto sulle vite e sui diritti umani per le generazioni a venire” ha aggiunto, ricordando che sono passati 662 giorni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.