L'Onu paragona il nuovo metodo di esecuzione USA alla tortura

Ginevra, 16 gen. (askanews) – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è “allarmato” per l’imminente esecuzione di un condannato a morte negli Stati Uniti utilizzando un nuovo metodo, l’inalazione di azoto, affermando che ciò potrebbe costituire tortura. “L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede alle autorità statali dell’Alabama di sospendere l’esecuzione di Smith, prevista per il 25 e 26 gennaio, e di astenersi dal compiere passi verso qualsiasi altra esecuzione in questo modo” ha detto Ravina Shamdasani portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani