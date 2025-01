Milano, 24 gen. (askanews) – A 80 anni dall’Olocausto, l’antisemitismo è “dilagante”, accusa il responsabile dell’Onu per i diritti umani, denunciando anche l’aumento degli attacchi contro le diversità, in un momento in cui Donald Trump moltiplica le misure anti-diversità. “Le commemorazioni devono anche guardare al presente e al futuro”, poiché “i discorsi d’odio risuonano oggi in gran parte del mondo”, ha affermato Volker T rk.