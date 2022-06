Looking4 a Cernobbio: voce ai progetti in difesa dell ambiente

Milano, 17 giu. (askanews) – Oltre 35mila progetti finanziati con più di 3 miliardi e mezzo di euro per il sostegno e lo sviluppo delle comunità e i territori: è solo una delle sintesi possibili dei trenta anni di attività della Fondazione Cariplo. Una tappa, nel lungo percorso di impegno nella coesione e crescita sociale, che la Fondazione festeggia con il progetto “Looking4”: quattro appuntamenti di ispirazione e ascolto, in quattro città lombarde, su quattro temi chiave: ambiente, cultura, ricerca, servizi alla persona.

“Fondazione Cariplo ha trenta anni di vita; e trenta anni di attività tutte svolte all’insegna della partecipazione con la popolazione del territorio – spiega Claudia Sorlini vicepresidente Fondazione Cariplo – Gli ambiti in cui si è mossa Fondazione Cariplo sono quattro: ricerca scientifica, servizi sociali e alla persona all ambiente, e cultura e arte. Abbiamo voluto celebrare i nostri trent anni di attività in quattro sedi diverse perché vogliamo celebrare i risultato raggiunti con tutte le persone e le realtà con le quali abbiamo lavorato.

Sono incontri importati perché non vogliono solo ricordare quanto fatto in collaborazione, ma vogliono anche progettare il futuro. Quindi ascoltare i bisogni e riprogettare un futuro ancora più intenso dei trent anni passati”.

Il secondo appuntamento di Looking4, che si è svolto Cernobbio a Villa Erba, è stato dedicato alle tematiche ambientali; un ambito che in questi anni ha visto Fondazione Cariplo sostenere 2.298 progetti con oltre 214 milioni di euro erogati con un approccio di lungo periodo: anziché intervenire per affrontare emergenze ambientali, è stato infatti scelto di favorire l innovazione culturale.

Negli ultimi mesi il focus degli interventi è stato il contrasto al cambiamento climatico.

“In particolare nell ultimo periodo ci siamo dedicati al tema del contrasto al cambiamento climatico attraverso un progetto che chiamiamo Fomndazione Cariplo per il Clima, F2C – dice Elena Jachia direttrice dell area Ambiente di Fondazione Cariplo – F2C è la summa del nostro impegno su questo importante tema. Lo facciamo in mondo molto concreto, sia supportando i territori a definire strategie contro il cambiamento climatico, sia con attività legate alla cultura che bisogna sviluppare per modificare i propri atteggiamenti. Quindi parliamo di divulgazione sui temi dell ambiente e del clima anche attraverso delle ricerche”.

Tra i progetti sviluppati nell’ambito F2C, e presentati nel corso della giornata di lavori a Villa Erba, c è “Boscoclima” programma che coinvolge ben 26 comuni e numerosi altri enti territoriali del Verbano per sviluppare una strategia comune di transizione climatica.

“Metteremo in campo interventi di adattamento ovvero di diminuzione della vulnerabilità dei danni dovuti al riscaldamento globale e anche interventi di mitigazione -ha spiegato Sibiana Oneto, responsabile area Agricoltura e Foreste – Comunità montana Valli del Verbano – per ridurre gli effetti dei gas climalteranti sul territorio, ovviamente questa è una azione che vedrà nel futurio la sua attuabilità attraverso ricerca e interventi di pianificazione. Un altra azione molto importante è la sostenibilità, la comunicazione e la divulgazione del progetto attraverso i canali che Lipu ci aiuterà a individuare, attraverso i cittadini e le istituzioni locali”.

Le giornate del percorso partecipativo Looking4 saranno seguite da un appuntamento finale di sintesi previsto a Milano il 14 luglio 2022.