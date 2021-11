Lopalco si dimette da assessore alla Sanità in Puglia: scontro con Emiliano sulle scelte

Non avendo condiviso alcune scelte con il governatore Emiliano, Lopalco si dimette da assessore alla Sanità della Regione Puglia.

L’assessore alla Salute della Puglia Pierluigi Lopalco ha rassegnato nei giorni scorsi le sue dimissioni dalla squadra di governo. Il professore di Epidemiologia non ha condiviso con Emiliano alcune scelte, in primis quella di non condividere con lui le decisioni più strategiche in tema di sanità.

Lopalco resterà comunque in consiglio regionale dove è stato eletto con 14.500 preferenze con la lista Con.