L'Open Banking cresce, si lavora per migliorare l'accessibilità

Milano, 19 dic. (askanews) – Educazione, accessibilità, innovazione e consapevolezza nell’ambito della finanza per supportare le aziende italiane: sono stati questi i temi principali discussi in un incontro organizzato al CNEL dalla startup EasyPol e dall’Osservatorio Imprese e Consumatori (OIC), con il patrocinio dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, che ha avuto come filo conduttore l’Open Banking come strumento di supporto per startup e piccole e medie imprese.

“Ogni forma di innovazione e di progresso – ha detto ad askanews Raffaella Grisafi, presidente operativo dell’OIC – non può esistere se non c’è la partecipazione dal basso della società, delle imprese dei consumatori. In questo la differenza sul processo di sviluppo dell’innovazione, sviluppo del mercato e sviluppo della tutela la può fare proprio la consapevolezza di tutti, che devo essere valorizzati come protagonisti del cambiamento”.

Nel corso dell’evento si è anche discusso di uno studio Experian che sottolinea come il 39% delle aziende a livello internazionale abbia già deciso di investire nell’Open Banking e un complessivo 47% sia in procinto di farlo in un arco di tempo che va dai 12 mesi ai 5 anni.

Di tutte le imprese intervistate, inoltre, il 52% sta notando uno sviluppo significativo nei rispettivi progetti di Open Banking. E per questo è fondamentale lavorare sull’accessibilità degli strumenti.

“Uno degli obiettivi più importanti per chi opera in questo settore – ha aggiunto Matteo Preziotti, CEO e co-founder EasyPol – deve essere quello di portare alla gente la facilità dell’utilizzo di queste tecnologie finanziarie, che devono essere per forza messe al servizio dei cittadini, perché a cosa serve sviluppare tecnologie super innovative, se poi le persone che le devono utilizzare tutti i giorni hanno difficoltà”.

A rendere possibile lo scenario attuale è stata la Direttiva europea sui servizi di pagamento PSD2, che negli ultimi anni ha cambiato faccia al mercato, all’insegna della concorrenza e della sicurezza.

“La normativa PSD2 – ha concluso Maurizio Pimpitella, presidente dell’Associazione italiana Prestatori Servizi di Pagamento – è la madre dell’Open Finance. La PSD2 ha dato la possibilità a tante imprese e cittadini di entrare in un nuovo campo di regata.

Vicino ai player istituzionali come le banche tanti altri soggetti autorizzati dalle banche centrali daranno servizi e facilitazioni all’imprese e ai cittadini”.

Tra gli argomenti toccati dal dibattito quello delle future metodologie di pagamento, ma hanno avuto spazio anche temi culturali come l’educazione finanziaria di base.