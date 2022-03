Roma, 13 mar. (askanews) – Gli artisti dell’Opera di Odessa si sono esibiti in strada intonando il “Va, Pensiero” di Giuseppe Verdi per chiedere la “no-fly zone” sull’Ucraina, come da giorni chiede ripetutamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il video girato dal giornalista Pierre Alonso è divenuto virale. La città sul Mar Nero è uno degli obiettivi strategici dell’invasione russa.

FONTE IMMAGINI YOUTUBE PIERRE ALONSO (Twitter @pierre_alonso)