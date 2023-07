L'operazione di spegnimento dell'incendio a Vieste

Roma, 26 lug. (askanews) – Non solo la Sicilia devastata dagli incendi. Nelle immagini

le operazioni di spegnimento con l’elicottero dei vigili del fuoco a Vieste (Foggia). In Puglia sono stati 540 gli interventi legati ai roghi di bosco e vegetazione. Le criticità maggiori si sono riscontrate nella zona del Gargano, con squadre e due Canadair in azione tra Vieste, Vico, Ruggiano e Gattarella. È in bonifica l’incendio a San Cataldo, nel leccese.

In totale, dal 23 luglio, sono stati 1.657 gli interventi dei vigili del fuoco tra Puglia, Calabria e Sicilia.