Lopilato (BolognaFiere): "Bene Women on board, formazione adeguata per stare in cda"

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "Ho partecipato all'edizione scorsa di 'Women on board' perchè credo molto nella formazione e quando ho letto il contenuto del percorso e dei vari moduli ho pensato che sarebbe stato molto utile. A mio parere è fondamentale non solo sedere in un cda ma è fondamentale raggiungere gli obiettivi. Si può passare da una partecipazione simbolica a una effettiva e per stare al passo dei cambiamenti che ci sono serve una preparazione adeguata". Così Teresa Lopilato (consigliera di BolognaFiere e presidente di Bologna Marathon), tra le professioniste che hanno partecipato alla passata edizione di 'Women On Board', è intervenuta alla presentazione della nuova edizione del progetto.

Il consiglio che Lopilato vuole dare alle donne è "essere determinate e resilienti, non mollare, continuare con la consapevolezza che tutto questo è avere una competenza in più", ha concluso.