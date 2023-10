L'ordine di sgombero di Israele getta Gaza nel caos

Milano, 13 ott. (askanews) – Mentre conutinuano incessanti i bombardamenti, l’esercito israeliano ha ordinato a oltre un milione di civili di Gaza City di evacuare entro 24 ore l’area nord della Striscia in vista dell’imminente attacco di terra contro Hamas.

L’ultimatum ha gettato la popolazione del Territorio costiero, sottoposta a pesanti bombardamenti da giorni, nel panico.

Il grande esodo delle famiglie palestinesi è iniziato ma la disorganizzazione è totale anche perché Hamas ha invece invitato gli abitanti della parte settentrionale della Striscia a restare nelle proprie abitazioni sfidando la “disgustosa guerra psicologica di Israele”.

L’ordine di sgombero di Israele, fa notare il sito israeliano Haaretz che riporta il quadro di assoluta confusione, obbedisce a una logica militare di entrare in una zona urbana – potenzialmente una trappola – in cui la popolazione civile sia stata precedentemente evacuata e quindi qualunque altra presenza possa essere considerata come automaticamente ostile e gestita in tal senso; per lo stesso motivo, Hamas chiede invece di rimanere.

E chiede anche un venerdì della rabbia, una mobilitazione del mondo arabo a sostegno dei palestinesi.