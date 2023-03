Loredana Bertè a Domenica In: "Che brava Melissa Agliottone"

La prima stagione del talent show ‘The Voice Kids Italia‘ si è concluso con la vittoria della bravissima Melissa Agliottone, oggi ospite nello studio di ‘Domenica In‘ con Mara Venier. Tra le persone che hanno lodato la giovane Melissa durante la diretta, una era collegata da remoto: si tratta di Loredana Bertè.

Domenica In, Loredana Bertè si collega al telefono: “Sono orgogliosa di Melissa Agliottone”

La versione di Shallow di Lady Gaga proposta da Melissa ha convinto davvero tutti, soprattutto la sua docente nel talent show, Loredana Bertè. La navigata cantante si è collegata con lo studio di Mara Venier e ha fatto i complimenti alla sua protetta: “Questa mia alunna che è stata un gigante, io sono orgogliosa di lei da impazzire, sarà che a quell’età non hanno freni inibitori e si buttano a capofitto, come un salto nel buio. Mi ha colpita immediatamente, Lady Gaga quando lei avrà 18 anni, può andare in pensione.”

Le parole di Clementino

Dichiarazioni sulla stessa falsa riga anche da parte del rapper napoletano Clementino, lui presente fisicamente oggi negli studi di ‘Domenica In‘. Clementino non ha lesinato complimenti per la promettente 12enne: “È stata brava, grandiosa, professionale, stupefacente.”