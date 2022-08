Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: “Rimuova subito la fiamma tricolore dal logo di FdI”

Loredana Bertè infuriata con Giorgia Meloni per non aver rimosso la fiamma tricolore dal logo: "Si vergogni, di onorevole non ha nulla"

L’attacco della Bertè arriva attraverso un video: “Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni, si vergogni. Non l’ho chiamata onorevole, perché lei di onorevole non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”

Giorgia Meloni e l’eredità della fiamma tricolore

La dichiarazione di Giorgia Meloni alla stampa internazionale “La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche” più che allontanare gli attacchi dei partiti di centrosinistra sembra aver ottenuto l’effetto opposto.

Dopo che il simbolo di Fratelli d’Italia è stato depositato con la fiamma tricolore infatti, le accuse da parte del centrosinistra – di non aver davvero tagliato i ponti con il passato – si sono moltiplicate.

La richiesta della Segre

Nel dibattito è interventua anche Liliana Segre che aveva invitato la Meloni a rimuovere la fiamma tricolore dal logo di Fratelli d’Italia: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito“aveva affermato.

La risposta della Presidente di FdI non si era fatta attendere: ” Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana.

Ne andiamo fieri”.

Il video di Loredana Berté

A distanza di alcuni giorni, Loredana Bertè ha deciso di dire la sua attraverso un video su instagram, indirizzato alla leader di FdI:” Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili.

Lei la rimuove. Ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, per quel simbolo sono stati uccisi”.

Il video si conclude con un attacco alla Meloni per non aver ascoltato le parole della Segre: “Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni, si vergogni. Non l’ho chiamata onorevole, perché lei di onorevole non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”.