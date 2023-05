Loredana Bertè dopo l'operazione: "Sono in convalescenza, è andata bene"

Loredana Bertè si è sottoposta ad un delicato intervento e tutto è andato per il meglio. Dopo l’operazione, la cantante è tornata sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Loredana Bertè dopo l’operazione: come sta?

Qualche tempo fa, Loredana Bertè ha annullato i concerti in programma a causa di un intervento. La cantante non ha specificato il motivo dell’operazione, ma nelle ultime ore è tornata sui social per tranquillizzare i fan. Attualmente è in convalescenza e conta di tornare ad esibirsi nel corso dell’estate.

Loredana Berte tranquillizza i fan

Loredana è stata operata e l’intervento è perfettamente riuscito. Via Instagram, la Bertè ha scritto:

“Ciao Fenz, sono Loredana. L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”.

La cantante si riprenderà pian piano e presto tornerà dai suoi adorati fan.

Loredana Bertè conferma il Manifesto Summer Tour

Loredana ha concluso confermando le date del Manifesto Summer Tour. Ha scritto:

“Ci vedremo quest’estate con il Manifesto Summer Tour. Anche voi mi mancate tanto e mi manca tanto il palco. Non vedo l’ora di ritornarci. A breve altri aggiornamenti. Vi amo. Grazie per il vostro bellissimo video”.

Per quanto riguarda i concerti annullati, le date verranno recuperate nel 2024.