Loredana Bertè sta male: “Dovrà sottoporsi ad un intervento”

A causa di alcuni non meglio precisati problemi di salute Loredana Bertè dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La cantante è stata costretta a posticipare una data del suo tour.

Loredana Bertè: l’intervento

Lo staff di Loredana Bertè ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che nei prossimi giorni la cantante sarà costretta a sottoporsi ad un delicato intervento per via di alcuni problemi di salute.

“Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto”, si legge nel comunicato, e ancora: “Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour […] siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021″. Dunque la prima tappa del tour del 23 luglio a Cervignano del Friuli per il momento sembra esser stata sposata al 13 agosto e il rimborso potrà essere richiesto dal 19 al 23 luglio.

Nella nota emesse dallo staff della cantante vengono offerte anche alcune rassicurazioni circa il suo stato di salute, ma ancora non è chiaro cosa abbia colpito Loredana Bertè e a quale operazione dovrà sottoporsi.

“State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”, si legge nel messaggio.

Loredana Bertè: la reazione alla morte della Carrà

Di recente la cantante si era espressa pubblicamente per la scomparsa di Raffaella Carrà, da lei conosciuta da moltissimi anni. “Che tristezza. Sono rimasta incredula. Credo che nessuno se l’aspettasse.

Buon viaggio all’icona per antonomasia della tv e dello spettacolo“, aveva scritto via social Loredana Bertè esprimendo il suo dolore per la famosa conduttrice. Come lei in tanti tra fan, amici e colleghi avevano espresso il loro dolore per la scomparsa della Carrà (dovuta a un cancro ai polmoni da cui era stata colpita già da qualche tempo).

Loredana Bertè: l’affetto per Emma Marrone

A inizio giugno loredana Bertè si era esibita all’Arena di Verona con Emma Marrone.

Tra le due artiste è sbocciato uno splendido rapporto e la sorella di Mia Martini si considera una sorta di “mamma” per la più giovane collega. Il 4 giugno le due hanno lanciato il loro primo brano insieme: Che sogno incredibile. “Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock”, aveva annunciato via social Emma Marrone presentando il brano.