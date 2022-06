Loredana Lecciso cambia lavoro: addio mondo dello spettacolo

Loredana Lecciso ha annunciato il suo addio al mondo dello spettacolo e ha svelato di cosa si occuperebbe oggi.

A quasi 50 anni Loredana Lecciso ha deciso di cambiare vita e lei stessa ha annunciato il suo addio al mondo dello spettacolo.

Loredana Lecciso: il lavoro

Da tempo Loredana Lecciso non appare più in tv e lei stessa ha annunciato di voler dire addio al mondo dello show business per dedicarsi di più alla sua famiglia e a ciò che l’appossioni veramente.

La compagna di Al Bano Carrisi ha deciso di continuare a lavorare come giornalista pubblicista, carriera che aveva intrapreso prima di diventare un noto personaggio televisivo.

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento.

Sto valutando alcune proposte”, ha ammesso.

Loredana Lecciso abita a Cellino San Marco insieme a Al Bano e ai suoi figli, Jasmine e Bido.

La crisi superata

Lei e Al Bano hanno vissuto momenti di crisi in passato, ma oggi sembra che i due abbiano finalmente risolto i loro problemi. La figlia della coppia, Jasmine, ha recentemente ammesso che le piacerebbe vedere i due convolare a nozze, ma Al Bano e Loredana Lecciso hanno sempre smentito di volersi sposare.