Loredana Lecciso sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 6? Alfonso Signorini l'aveva già contattata in passato.

Loredana Lecciso sarà concorrente del Grande Fratello Vip 6? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che Signorini ha confermato che sarà alla conduzione della nuova edizione del programma.

Loredana Lecciso al GF Vip

Loredana Lecciso sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Secondo indiscrezioni in passato alla moglie di Al Bano sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista, e per anni i suoi fan hanno sperato di vederla come nuova concorrente all’interno del programma.

La stessa Lecciso aveva affermato che la conduzione di Signorini l’avrebbe spinta a fare un pensierino sulla questione: “Signorini mi ha chiamata per avermi nel cast, e gli ho detto che non me la sentivo. Dopo qualche mese ha richiamato dicendomi che ipotizzava per me il ruolo di opinionista, cosa che farei senza problemi”. La compagna di Al Bano aveva anche specificato che avrebbe avuto timore ad essere ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere e che per questo finora avrebbe sempre rifiutato di prendere parte allo show.

“Non ce la farei ad essere spiata 24 ore su 24, in tv mi piace fare l’ospite”, aveva confessato.

Intanto come ospite a Il Punto Z, Alfonso Signorini ha confermato che sarà ancora una volta al timone del Grande Fratello Vip (per la terza edizione consecutiva) e ha dichiarato che gli piacerebbe avere Gaia Zorzi (sorella di Tommaso Zorzi) tra i concorrenti dello show. La ragazza accetterà? Per il momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti tra i fan del GF Vip non vedono l’ora di sapere chi saranno i nuovi protagonisti del programma.