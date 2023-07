Anche quest’anno, Loredana Lecciso non parteciperà al GF Vip. La compagna di Albano Carrisi ha ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini, ma ha rifiutato per un motivo bizzarro.

Loredana Lecciso: perché ha rifiutato ancora una volta il GF Vip?

Da tempo, ormai, Loredana Lecciso viene sempre indicata come papabile concorrente del GF Vip. Ad ogni edizione spunta il suo nome, ma fino ad oggi non ha mai varcato la famosa porta rossa. Non accadrà nemmeno il prossimo settembre, quando Alfonso Signorini darà il via all’ottava edizione del reality più spiato d’Italia. Loredana, nel corso di un’intervista al settimanale Vero, ha spiegato perché ha rifiutato il GF Vip ancora una volta.

Loredana Lecciso vuota il sacco

Loredana ha dichiarato:

“Devo dire che lui è sempre gentile e mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico. L’Isola dei Famosi? No grazie, l’ho già fatta”.

La Lecciso non parteciperà al GF Vip per un motivo ben preciso, che lei identifica come “limite estetico“.

Loredana Lecciso: niente GF Vip per un “limite estetico”

Loredana ha parlato di “limite estetico“, ma non è entrata nei dettagli. Molto probabilmente, la Lecciso non ha voglia di mostrarsi all’occhio vigile del GF Vip come mamma l’ha fatta. Insomma, non intende replicare l’effetto ‘Valeria Marini’.