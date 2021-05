Loredana Lecciso ingrassata in quarantena di ben 6 chili: “Le passeggiate non bastano”

Loredana Lecciso ha rivelato quanti chili avrebbe preso durante la quarantena per l'emergenza Coronavirus.

Loredana Lecciso ha confessato che la vita sedentaria dovuta alla quarantena per l’emergenza Coronavirus l’avrebbe portata ad assumere qualche chilo di troppo.

Loredana Lecciso: i chili di troppo

La vita sedentaria in casa e i lunghi pranzi in famgilia avrebbero portato Loredana Lecciso ad aumentare di peso durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Lei stessa ha confessato che, nonostante lo sport e lunghe passeggiate all’aria aperta, avrebbe assunto ben 6 chili. “Devo darmi da fare per smaltire i sei chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno. Le passeggiate nel bosco non sono bastate”, ha dichiarato Loredana Lecciso, intenzionata a rimettersi in forma al più presto.

Loredana Lecciso: l’amore per Al Bano

Nonostante il dispiacere dovuto alla situazione causata dall’emergenza sanitaria, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sarebbero stati tutto sommato sereni di poter trascorrere il lockdown insieme, in famiglia, recuperando del tempo che altrimenti non avrebbero trascorso insieme a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro.

“Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente”, ha dichiarato Loredana Lecciso. Oggi sembra che i due siano riusciti finalmente a superare il periodo di crisi da loro vissuto alcuni anni fa e che li aveva quasi spinti a separarsi.

Loredana Lecciso: il GF Vip 6

Nelle ultime settimane Loredana Lecciso è stata al centro di un rumor riguardante una sua presunta partecipazione al GF Vip.

Lei stessa ha smentito in seguito di voler prendere parte al programma in qualità di concorrente. Nonostante Alfonso Signoini le abbia proposto in passato di prendere parte al reality show, Loredana Lecciso ha sempre affermato di non sentirsi pronta a mostrarsi al naturale difronte alle telecamere. Al contrario la showgirl ha affermato che le sarebbe piaciuto partecipare al programma in veste d’opinionista. Signorini la sceglierà per vestire i panni di opinionista nella prossima edizione dello show? Al momento sulla questione tutto tace. Al momento Loredana Lecciso continua a godersi la privacy della tenuta di Cellino San Marco in compagnia di Al Bano, con cui sembra aver definitivamente ritrovato la serenità.

La coppia, nonostante numerose indiscrezioni in circolazione, ha smentito definitivamente l’ipotesi di un loro presunto ed imminente matrimonio. “Stiamo bene così”, hanno chiosato smentendo il rumor.